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Зафіксований рух безпілотників зафіксовано у кількох регіонах України

Київ • УНН

 • 111026 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активний рух ударних БпЛА на різних напрямках країни. Безпілотники рухаються у Рівненській, Житомирській, Полтавській, Харківській, Запорізькій та Вінницькій областях.

Зафіксований активний рух ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на різних напрямках.  Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

За даними військових, рух БпЛА спостерігається на кількох важливих ділянках:

1. БпЛА, що стартували з Житомирщини, рухаються в напрямку Рівного на Рівненщині.

2. Інші безпілотники, які вийшли з Київщини, слідують західним курсом на Житомирщину.

3. На Полтавщині БпЛА рухаються як на захід, так і на південь, що може свідчити про активні бойові дії.

4. У північній частині Харківщини зафіксовано рух БпЛА в напрямку Харкова та Полтави.

5. На півночі Запорізької області безпілотники рухаються на Дніпро, що вказує на можливу загрозу для цього стратегічного міста.

6. В районі Шаргорода на Вінниччині БпЛА рухаються північно-західним курсом, що також підвищує рівень готовності місцевих сил.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБезпілотний літальний апарат
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