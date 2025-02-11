Зафиксирована активность вражеских дронов сразу в нескольких областях Украины

Ночью зафиксирована активность ударных беспилотников противника в ряде регионов. Вражеские дроны движутся по разным направлениям, меняя маршруты в воздушном пространстве. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В частности, дроны замечены на Николаевщине, двигаясь в северо-западном направлении. В Харьковской области их курс направлен на запад и юго-запад. В Полтавском регионе активность зафиксирована как на севере, так и на юге, откуда аппараты направляются на запад и северо-запад.

На Днепропетровщине беспилотники замечены на юге и юго-западе, курсируя в западном направлении. В Кировоградской области их движение направлено на запад и север. Над югом Черкасской области зафиксировано беспилотники, направляющиеся на север.

Также вражеские дроны движутся над Сумщиной, направляясь в сторону запада и юго-запада, а на севере Черниговской области их направление направлено на юг.

российский БпЛA летит из Днепропетровской области в направлении Донецкой