Зафиксирована активность вражеских дронов сразу в нескольких областях Украины
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеских беспилотников в разных регионах Украины. Дроны зафиксированы в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях.
Ночью зафиксирована активность ударных беспилотников противника в ряде регионов. Вражеские дроны движутся по разным направлениям, меняя маршруты в воздушном пространстве. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В частности, дроны замечены на Николаевщине, двигаясь в северо-западном направлении. В Харьковской области их курс направлен на запад и юго-запад. В Полтавском регионе активность зафиксирована как на севере, так и на юге, откуда аппараты направляются на запад и северо-запад.
На Днепропетровщине беспилотники замечены на юге и юго-западе, курсируя в западном направлении. В Кировоградской области их движение направлено на запад и север. Над югом Черкасской области зафиксировано беспилотники, направляющиеся на север.
Также вражеские дроны движутся над Сумщиной, направляясь в сторону запада и юго-запада, а на севере Черниговской области их направление направлено на юг.
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