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Зафіксована активність ворожих дронів одразу у декількох областях України

Зафіксована активність ворожих дронів одразу у декількох областях України

Київ • УНН

 • 30308 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожих безпілотників у різних регіонах України. Дрони зафіксовані у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Сумській та Чернігівській областях.

Вночі зафіксовано активність ударних безпілотників противника у низці регіонів. Ворожі дрони рухаються різними напрямками, змінюючи маршрути в повітряному просторі. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зокрема, дрони помічені на Миколаївщині, рухаючись у північно-західному напрямку. У Харківській області їхній курс спрямований на захід та південний захід. У Полтавському регіоні активність зафіксована як на півночі, так і на півдні, звідки апарати прямують на захід і північний захід. 

На Дніпропетровщині безпілотники помічені на півдні та південному заході, курсуючи у західному напрямку. У Кіровоградській області їхній рух спрямований на захід та північ. Над півднем Черкащини зафіксовано безпілотники, що прямують на північ. 

Також ворожі дрони рухаються над Сумщиною, прямуючи у бік заходу та південного заходу, а на півночі Чернігівської області їхній напрямок спрямований на південь. 

російський БпЛA летить з Дніпропетровської області в напрямку Донецької29.02.24, 22:40 • 29564 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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