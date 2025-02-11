Зафіксована активність ворожих дронів одразу у декількох областях України
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожих безпілотників у різних регіонах України. Дрони зафіксовані у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Сумській та Чернігівській областях.
Вночі зафіксовано активність ударних безпілотників противника у низці регіонів. Ворожі дрони рухаються різними напрямками, змінюючи маршрути в повітряному просторі. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Зокрема, дрони помічені на Миколаївщині, рухаючись у північно-західному напрямку. У Харківській області їхній курс спрямований на захід та південний захід. У Полтавському регіоні активність зафіксована як на півночі, так і на півдні, звідки апарати прямують на захід і північний захід.
На Дніпропетровщині безпілотники помічені на півдні та південному заході, курсуючи у західному напрямку. У Кіровоградській області їхній рух спрямований на захід та північ. Над півднем Черкащини зафіксовано безпілотники, що прямують на північ.
Також ворожі дрони рухаються над Сумщиною, прямуючи у бік заходу та південного заходу, а на півночі Чернігівської області їхній напрямок спрямований на південь.
російський БпЛA летить з Дніпропетровської області в напрямку Донецької29.02.24, 22:40 • 29564 перегляди