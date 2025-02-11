Зафіксована активність ворожих дронів одразу у декількох областях України

Вночі зафіксовано активність ударних безпілотників противника у низці регіонів. Ворожі дрони рухаються різними напрямками, змінюючи маршрути в повітряному просторі. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Зокрема, дрони помічені на Миколаївщині, рухаючись у північно-західному напрямку. У Харківській області їхній курс спрямований на захід та південний захід. У Полтавському регіоні активність зафіксована як на півночі, так і на півдні, звідки апарати прямують на захід і північний захід.

На Дніпропетровщині безпілотники помічені на півдні та південному заході, курсуючи у західному напрямку. У Кіровоградській області їхній рух спрямований на захід та північ. Над півднем Черкащини зафіксовано безпілотники, що прямують на північ.

Також ворожі дрони рухаються над Сумщиною, прямуючи у бік заходу та південного заходу, а на півночі Чернігівської області їхній напрямок спрямований на південь.

російський БпЛA летить з Дніпропетровської області в напрямку Донецької