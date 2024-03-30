Зафиксирована активность тактических самолетов рф над черным морем

Последствия атак рф: на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС до сих пор продолжаются разборы завалов

На Бурштынской и Ладыжинской ТЭС продолжаются работы по разборке завалов и ремонту оборудования после российских атак, которые негативно повлияли на энергосистему Украины.