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российская тактическая авиация активно действует вдоль границ Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности российской тактической авиации и перемещении беспилотников вдоль линии соприкосновения и границ с рф на севере, востоке и юге.
рф снова ударила по Харькову: повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших
российские оккупанты снова нанесли управляемый ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры Харькова, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.
рф атакует: зафиксировано движение БпЛА вдоль границы Черкасской и Киевской областей
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении беспилотников "Шахед" иранского производства вдоль границы Черкасской и Киевской областей в западном направлении.
В Харькове "прилет" по району жилой застройки: предварительно, без пострадавших
российская армия атаковала жилые дома в Шевченковском районе Харькова, нанеся материальный ущерб, но, по словам мэра города, жертв нет.
Гринчук: Сейчас о блэкаутах речи не идет, но будущее зависит от планов врага
Сейчас Украина способна сбалансировать свою энергетическую систему и избежать отключений электроэнергии, но будущие вражеские атаки могут нарушить стабильную работу системы.
В Харькове раздаются взрывы, оккупанты наносят удары - ОВА
В Харькове прогремели взрывы, когда российские оккупанты нанесли удар по городу, что заставило власти призвать жителей укрыться в укрытиях.
Оккупанты атаковали Херсонскую и Николаевскую области различными видами ракет. В Силах обороны сообщили детали
Враг обстрелял Херсонскую и Николаевскую области ракетами разных типов, в том числе баллистическими ракетами в Херсоне и управляемыми ракетами в Николаеве, повредив инфраструктуру, но не вызвав жертв.
Последствия атак рф: на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС до сих пор продолжаются разборы завалов
На Бурштынской и Ладыжинской ТЭС продолжаются работы по разборке завалов и ремонту оборудования после российских атак, которые негативно повлияли на энергосистему Украины.
В Грузии зафиксировали сразу два землетрясения
Два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,2 произошли сегодня вблизи города Они на западе Грузии, жертв и разрушений не зафиксировано.
Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток зафиксировано 79 боевых столкновений
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки российско-террористические войска понесли 730 потерь, вступили в 79 боевых столкновений, нанесли 13 ракетных и 56 авиационных ударов, а также 57 раз обстреляли украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.