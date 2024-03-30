российская тактическая авиация активно действует вдоль границ Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  140972 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  138906 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  141272 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  290099 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  136658 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134690 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153790 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143244 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145383 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153434 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  653080 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  600586 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  611059 просмотра

российская тактическая авиация активно действует вдоль границ Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности российской тактической авиации и перемещении беспилотников вдоль линии соприкосновения и границ с рф на севере, востоке и юге.

Война •   •  17506 просмотра
российская тактическая авиация активно действует вдоль границ Украины

рф снова ударила по Харькову: повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

российские оккупанты снова нанесли управляемый ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры Харькова, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  18817 просмотра
рф снова ударила по Харькову: повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

рф атакует: зафиксировано движение БпЛА вдоль границы Черкасской и Киевской областей

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении беспилотников "Шахед" иранского производства вдоль границы Черкасской и Киевской областей в западном направлении.

Война •   •  17916 просмотра
рф атакует: зафиксировано движение БпЛА вдоль границы Черкасской и Киевской областей

В Харькове "прилет" по району жилой застройки: предварительно, без пострадавших

российская армия атаковала жилые дома в Шевченковском районе Харькова, нанеся материальный ущерб, но, по словам мэра города, жертв нет.

Война •   •  19746 просмотра
В Харькове "прилет" по району жилой застройки: предварительно, без пострадавших

Гринчук: Сейчас о блэкаутах речи не идет, но будущее зависит от планов врага

Сейчас Украина способна сбалансировать свою энергетическую систему и избежать отключений электроэнергии, но будущие вражеские атаки могут нарушить стабильную работу системы.

Война •   •  20061 просмотра
Гринчук: Сейчас о блэкаутах речи не идет, но будущее зависит от планов врага

В Харькове раздаются взрывы, оккупанты наносят удары - ОВА

В Харькове прогремели взрывы, когда российские оккупанты нанесли удар по городу, что заставило власти призвать жителей укрыться в укрытиях.

Война •   •  20814 просмотра
В Харькове раздаются взрывы, оккупанты наносят удары - ОВА

Оккупанты атаковали Херсонскую и Николаевскую области различными видами ракет. В Силах обороны сообщили детали

Враг обстрелял Херсонскую и Николаевскую области ракетами разных типов, в том числе баллистическими ракетами в Херсоне и управляемыми ракетами в Николаеве, повредив инфраструктуру, но не вызвав жертв.

Война •   •  19873 просмотра
Оккупанты атаковали Херсонскую и Николаевскую области различными видами ракет. В Силах обороны сообщили детали

Последствия атак рф: на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС до сих пор продолжаются разборы завалов

На Бурштынской и Ладыжинской ТЭС продолжаются работы по разборке завалов и ремонту оборудования после российских атак, которые негативно повлияли на энергосистему Украины.

Война •   •  26368 просмотра
Последствия атак рф: на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС до сих пор продолжаются разборы завалов

В Грузии зафиксировали сразу два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,2 произошли сегодня вблизи города Они на западе Грузии, жертв и разрушений не зафиксировано.

Новости Мира •   •  23228 просмотра
В Грузии зафиксировали сразу два землетрясения

Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток зафиксировано 79 боевых столкновений

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки российско-террористические войска понесли 730 потерь, вступили в 79 боевых столкновений, нанесли 13 ракетных и 56 авиационных ударов, а также 57 раз обстреляли украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  23211 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток зафиксировано 79 боевых столкновений