российская тактическая авиация активно действует вдоль границ Украины

Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток зафиксировано 79 боевых столкновений

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки российско-террористические войска понесли 730 потерь, вступили в 79 боевых столкновений, нанесли 13 ракетных и 56 авиационных ударов, а также 57 раз обстреляли украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.