Задержан чиновник Укрзализныци, который помогал рф готовить удары по железнодорожным объектам Днепропетровщины

Правоохранители разоблачили и задержали чиновника Укрзализныци, который шпионил за военными эшелонами ВСУ на Днепропетровщине и передавал данные врагу. Об этом сообщила СБУ, пишет УНН.

Детали

Очередным агентом фсб оказался чиновник одной из узловых станций Укрзализныци. Его завербовали летом этого года. Мужчина собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ. Кроме того, фигурант собирал разведданные о количестве и типе вооружения, которое доставляют железнодорожным сообщением. Особенно злоумышленника интересовала информация о переправке на фронт боевых машин "Брэдли" и танков "Леопард".

Развединформация нужна была оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона. Таким образом захватчики надеялись нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Правоохранители разоблачили вражеского агента, задокументировали преступные действия и задержали его в собственном доме. Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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