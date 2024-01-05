Готовил заказные статьи для российских интернет-изданий: в Полтаве задержан агент службы внешней разведки рф
Киев • УНН
В Полтаве СБУ задержала агента российской разведки за создание пророссийских пропагандистских статей; ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.
Служба безопасности задержала в Полтаве агента службы внешней разведки рф, который готовил заказные статьи для российских интернет-изданий. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Служба безопасности задержала в Полтаве агента службы внешней разведки рф, который проводил информационные диверсии против Украины. По указанию вражеской спецслужбы злоумышленник подготовил более 60 заказных публикаций для российских интернет-изданий "одна родина" и "фонд стратегической культуры,
Детали
Отмечается, что указанные издания распространяют враждебную пропаганду на западные страны.
СБУ установило, что мужчина подготовил серию публикаций, в которых "отбеливали" воздушные атаки рашистов по гражданской инфраструктуре Украины.
В частности, речь идет о заказных материалах о вражеских ударах по торговому центру в Кременчуге, многоквартирному дому в Днепре и массированных обстрелах энергообъектов в Киеве.
В своих статьях российский агент пытался дискредитировать командование и бойцов украинских войск перед иностранными партнерами нашего государства. Для маскировки преступной деятельности фигурант использовал псевдонимы Андрей Уваров, Игорь Логинов и Петр Жарков,
За такую работу злоумышленник получил от своих российских кураторов почти 250 тыс. гривен. Кроме того, он создал и возглавил в областном центре прокремлевскую общественную организацию под названием "русская община Полтавщины".
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Напомним
Служба безопасности задержала в Киеве владельца одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, который поставляет продукты питания для рашистов на левобережье Херсонщины.
Готовил заказные статьи для российских интернет-изданий: в Полтаве задержан агент службы внешней разведки рф
В Полтаве СБУ задержала агента российской разведки за создание пророссийских пропагандистских статей; ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.
Рабочая группа при Одесской ОВА отменила ненужные тендеры на треть миллиарда гривен
Рабочая группа по вопросам прозрачности и подотчетности в Одессе отменила 20 ненужных тендеров на сумму 360 миллионов гривен, чтобы предотвратить растрату бюджетных средств.
Мэр Модены отреагировал на запланированную выставку о "расцвете" Мариуполя
Мэр Модены отвергает пророссийский нарратив запланированной выставки о Мариуполе, утверждая, что город не поддерживает инициативы, которые искажают правду о конфликте в Украине.
Крещение во время войны: киевлян призывают отказаться от массовых мероприятий и купания в водоемах
Киевская власть призывает жителей воздержаться от купания на Крещение и массовых мероприятий из-за военного положения.
Поющие мастерские для молодежи, студия традиционного танца: на Волыни победители конкурса "Час діяти, Україно!" популяризируют традиционную украинскую культуру
Общественная организация с Волыни выиграла конкурс и использовала грант на создание хаба, продвигающего украинскую культуру через традиционное искусство и образовательные мероприятия.
После недавних атак рф на Харьков до сих пор в больницах 21 человек - ОВА
В результате атак рф в Харькове госпитализирован 21 человек.
На фоне прогнозируемых холодов: в "Укрзализныце" напомнили о пунктах Незламности на вокзалах
Украина готовится к резкому похолоданию, поэтому "Укрзализныця" напоминает о том, что на 94 вокзалах страны функционируют Крепости и Пункты несокрушимости.
Финляндия запретит импорт сжиженного газа из россии: в стране не верят, что он попадет под санкции ЕС
Финляндия намерена запретить импорт российского сжиженного природного газа до 2025 года, даже если ЕС не введет санкции.
НАПК проверит президента "Энергоатома" Котина после расследования "Схем"
НАПК проверяет образ жизни президента "Энергоатома" Котина после того, как расследование выявило незадекларированные приобретения имущества его тещей.
Глава чечни кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на украинских пленных
кадыров предложил США освободить украинских заключенных в обмен на снятие санкций с его семьи. Конкретное количество пленных не разглашается.