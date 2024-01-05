Готовил заказные статьи для российских интернет-изданий: в Полтаве задержан агент службы внешней разведки рф

Служба безопасности задержала в Полтаве агента службы внешней разведки рф, который готовил заказные статьи для российских интернет-изданий. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности задержала в Полтаве агента службы внешней разведки рф, который проводил информационные диверсии против Украины. По указанию вражеской спецслужбы злоумышленник подготовил более 60 заказных публикаций для российских интернет-изданий "одна родина" и "фонд стратегической культуры, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что указанные издания распространяют враждебную пропаганду на западные страны.

СБУ установило, что мужчина подготовил серию публикаций, в которых "отбеливали" воздушные атаки рашистов по гражданской инфраструктуре Украины.

В частности, речь идет о заказных материалах о вражеских ударах по торговому центру в Кременчуге, многоквартирному дому в Днепре и массированных обстрелах энергообъектов в Киеве.

В своих статьях российский агент пытался дискредитировать командование и бойцов украинских войск перед иностранными партнерами нашего государства. Для маскировки преступной деятельности фигурант использовал псевдонимы Андрей Уваров, Игорь Логинов и Петр Жарков, - добавляют в СБУ.

За такую работу злоумышленник получил от своих российских кураторов почти 250 тыс. гривен. Кроме того, он создал и возглавил в областном центре прокремлевскую общественную организацию под названием "русская община Полтавщины".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним

Служба безопасности задержала в Киеве владельца одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, который поставляет продукты питания для рашистов на левобережье Херсонщины.