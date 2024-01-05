Постачав продукти харчування для ворога: у Києві затримано власника агрохолдингу
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала у Києві власника великого агрохолдингу, який постачав продовольства російським військам в окупованому Херсоні.
Служба безпеки затримала у Києві власника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який постачає продукти харчування для рашистів на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Служба безпеки зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії рф. Затримали фігуранта у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу до росії,
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За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах рф. Зокрема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України.
Для цього, у травні 2022 року бізнесмен організував "перереєстрацію" агрокомпанії в окупаційному "управлінні федеральної податкової служби рф по Херсонській області".
З того часу підприємство фігуранта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації рф понад 100 тис. російських рублів як "податки". Крім цього, агрокомпанія зловмисника є однією з провідних у регіоні фінансових донорів російського "фонду підтримки учасників сво", який був створений указом путіна у квітні 2023 року.
Слідчими задокументовано, що бізнесмен передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.
Встановлено, що командування окупаційних угруповань росії використовує логістичні ангари для зберігання власного озброєння, боєприпасів та бойової техніки. Серед них – російські самохідні артустановки та реактивні системи залпового вогню, які здійснюють обстріли по території Бериславського району,
Під час обшуків за місцем перебування затриманого у Києві вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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