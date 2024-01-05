Поставлял продукты питания для врага: в Киеве задержан владелец агрохолдинга

Служба безопасности задержала в Киеве владельца одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, который поставляет продукты питания для рашистов на левобережье Херсонщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Служба безопасности собрала доказательную базу на основателя одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, который подозревается в финансировании вооруженной агрессии рф. Задержали фигуранта в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег в россию, - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, подконтрольная фигуранту продовольственная компания находится на временно оккупированном левобережье Херсонщины и работает в интересах рф. В частности, эта фирма входит в число основных поставщиков пищевой продукции для российских войск, которые находятся на юге Украины.

Для этого, в мае 2022 года бизнесмен организовал "перерегистрацию" агрокомпании в оккупационном "управлении федеральной налоговой службы рф по Херсонской области".

С тех пор предприятие фигуранта ежемесячно платит в бюджет местной оккупационной администрации рф более 100 тыс. российских рублей в качестве "налогов". Кроме этого, агрокомпания злоумышленника является одной из ведущих в регионе финансовых доноров российского "фонда поддержки участников сво", который был создан указом путина в апреле 2023 года.

Следователями задокументировано, что бизнесмен передал российским войскам складские помещения производственного комплекса предприятия во временно захваченном Каховском районе Херсонщины.

Установлено, что командование оккупационных группировок России использует логистические ангары для хранения собственного вооружения, боеприпасов и боевой техники. Среди них - российские самоходные артустановки и реактивные системы залпового огня, которые осуществляют обстрелы по территории Бериславского района, - отмечают правоохранители.

Во время обысков по месту пребывания задержанного в Киеве изъяты документы, печати, компьютерная техника и мобильный телефон, подтверждающие факты сотрудничества с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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