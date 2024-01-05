Поставлял продукты питания для врага: в Киеве задержан владелец агрохолдинга
Служба безопасности Украины задержала в Киеве владельца крупного агрохолдинга, который поставлял продовольствие российским войскам в оккупированном Херсоне.
В Севастополе объявлена воздушная тревога, в районе бухт виднеется дым
Воздушная тревога прозвучала в Севастополе; военные рф используют табельные средства маскировки.
По Невскому в Луганской области оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами - ОВА
Россияне бомбили Невское в Луганской области, разрушив дома.
Положительный кейс в закупках медпрепаратов: команда Жумадилова имеет опыт организации честных и конкурентных тендеров
Команда Арсена Жумадилова, известная снижением уровня коррупции в сфере медицинских закупок в Украине, сталкивается со скептицизмом, когда берется за оборонные закупки, стремясь обеспечить прозрачность процессов.
Стратегически, восстановление следует рассматривать, именно как процесс модернизации в Украине - Леонов
Восстановление Украины должно быть ориентировано на модернизацию и может происходить параллельно с военными усилиями и переговорами о более широкой безопасности Европы, включая интеграцию в НАТО.
Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2 тыс. грузовиков
Польские перевозчики и фермеры создали очереди из 2000 грузовиков на польско-украинской границе, заблокировав несколько пунктов пропуска.
В Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить использование рф ракет из КНДР
Представитель ВС ВСУ пока не может подтвердить использование россией ракет КНДР; нужен дальнейший анализ.
Враг утром обстрелял из артиллерии Украинск в Донецкой области: повреждены учебное заведение и дома
Украинск в Донецкой области подвергся артиллерийскому обстрелу, повреждены учебное заведение и жилые дома; о жертвах не сообщается.
ПВО является приоритетом с получением дополнительного финансирования для Украины - Белый дом
Самый эффективный ответ на ужасное насилие рф против украинского народа является продолжение предоставления Украине жизненно важных средств ПВО, отмечают в Белом доме.
В Киеве нетрезвый водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся
Пьяный водитель сбил женщину в Киеве, травмировав ее; полиция задержала подозреваемого.