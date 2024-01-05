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Готував замовні статті для російських інтернет-видань: у Полтаві затримано агента служби зовнішньої розвідки рф

Готував замовні статті для російських інтернет-видань: у Полтаві затримано агента служби зовнішньої розвідки рф

Київ • УНН

 • 23151 перегляди

У Полтаві СБУ затримала агента російської розвідки за створення проросійських пропагандистських статей; йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Служба безпеки затримала у Полтаві агента служби зовнішньої розвідки рф, який готував замовні статті для російських інтернет-видань. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки затримала у Полтаві агента служби зовнішньої розвідки рф, який проводив інформаційні диверсії проти України. За вказівкою ворожої спецслужби зловмисник підготував понад 60 замовних публікацій для російських інтернет-видань "одна родіна" та "фонд стратегічної культури,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що вказані видання поширюють ворожу пропаганду на західні країни.

СБУ встановило, що чоловік підготував серію публікацій, в яких "відбілював" повітряні атаки рашистів по цивільній інфраструктурі України.

Зокрема, мова йде про замовні матеріали щодо ворожих ударів по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та масованих обстрілах енергооб’єктів у Києві.

У своїх статтях російський агент намагався дискредитувати командування та бійців українських військ перед іноземними партнерами нашої держави. Для маскування злочинної діяльності фігурант використовував псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков,

- додають в СБУ.

За таку роботу зловмисник отримав від своїх російських кураторів майже 250 тис. гривень. Крім того, він створив та очолив в обласному центрі прокремлівську громадську організацію під назвою "російська громада Полтавщини".

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠ ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
  •  ⁠чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо

Служба безпеки затримала у Києві власника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який постачає продукти харчування для рашистів на лівобережжі Херсонщини.

Павло Башинський

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