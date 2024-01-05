Готував замовні статті для російських інтернет-видань: у Полтаві затримано агента служби зовнішньої розвідки рф
Київ • УНН
У Полтаві СБУ затримала агента російської розвідки за створення проросійських пропагандистських статей; йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.
Служба безпеки затримала у Полтаві агента служби зовнішньої розвідки рф, який готував замовні статті для російських інтернет-видань. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
Служба безпеки затримала у Полтаві агента служби зовнішньої розвідки рф, який проводив інформаційні диверсії проти України. За вказівкою ворожої спецслужби зловмисник підготував понад 60 замовних публікацій для російських інтернет-видань "одна родіна" та "фонд стратегічної культури,
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Зазначається, що вказані видання поширюють ворожу пропаганду на західні країни.
СБУ встановило, що чоловік підготував серію публікацій, в яких "відбілював" повітряні атаки рашистів по цивільній інфраструктурі України.
Зокрема, мова йде про замовні матеріали щодо ворожих ударів по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та масованих обстрілах енергооб’єктів у Києві.
У своїх статтях російський агент намагався дискредитувати командування та бійців українських військ перед іноземними партнерами нашої держави. Для маскування злочинної діяльності фігурант використовував псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков,
За таку роботу зловмисник отримав від своїх російських кураторів майже 250 тис. гривень. Крім того, він створив та очолив в обласному центрі прокремлівську громадську організацію під назвою "російська громада Полтавщини".
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо
Служба безпеки затримала у Києві власника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який постачає продукти харчування для рашистів на лівобережжі Херсонщини.