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Затримано посадовця Укрзалізниці, який допомагав рф готувати удари по залізничних об’єктах Дніпропетровщини

Затримано посадовця Укрзалізниці, який допомагав рф готувати удари по залізничних об’єктах Дніпропетровщини

Київ • УНН

 • 31868 перегляди

Співробітник "Укрзалізниці", завербований фбс, затриманий за шпигунство за ешелонами ЗСУ. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Правоохоронці викрили та затримали посадовця Укрзалізниці, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Дніпропетровщині та передавав дані ворогу. Про це повідомила СБУ, пише УНН.

Деталі

Черговим агентом фсб виявився посадовець однієї із вузлових станцій Укрзалізниці. Його завербували влітку цього року. Чоловік збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ. Крім того, фігурант збирав розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням. Особливо зловмисника цікавила інформація щодо переправлення на фронт бойових машин "Бредлі" та танків "Леопард".

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону. Таким чином загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

Правоохоронці викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії і затримали його у власному помешканні. Наразі він перебуває під вартою. Розслідування триває. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Готував замовні статті для російських інтернет-видань: у Полтаві затримано агента служби зовнішньої розвідки рф 05.01.24, 16:28 • 23151 перегляд

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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