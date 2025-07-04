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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Задержан 17-летний юноша по подозрению в координации удара врага по Киеву

Киев • УНН

 • 94 просмотра

СБУ задержала 17-летнего выпускника школы, который корректировал ракетно-дроновые удары РФ по Киеву. Юноша фотографировал энергообъекты, штабы Сил обороны и объекты ПВО для российских кураторов.

Задержан 17-летний юноша по подозрению в координации удара врага по Киеву

По данным следствия, ракетно-дроновые удары со стороны ВС РФ по Киеву корректировал несовершеннолетний выпускник школы. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Проведением доразведки для целей захватчиков, по информации следствия, занимался 17-летний выпускник школы Киева. Парня завербовали российские кураторы в соцсети, организовав приманку в виде "легких денег".

Главной задачей агента была "фиксация внешнего технического состояния" в соответствии с координатами потенциальных целей. Координаты юноша получал от куратора.

Среди основных локаций, которыми интересовался враг, были энергообъекты, штабы Сил обороны и объекты системы ПВО, которая защищает воздушное пространство столичного региона Украины.

- информирует СБУ.

Злоумышленник был задержан неподалеку от одного из военных управлений ВСУ, по которому фигурант готовил "агентурный отчет".

На месте происшествия у подозреваемого был изъят телефон, на который тот фотографировал определенные российским куратором объекты.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

- пишет пресс-служба СБУ.

Напомним

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ, который передавал врагу координаты украинских военных для нанесения ракетных ударов по Днепропетровской и Полтавской областям.

Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве агента центра спецназначения "Сенеж" российской военной разведки (более известной как ГРУ). По материалам дела, злоумышленник наводил ракетно-дроновые атаки РФ по столичному региону.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКриминал и ЧП
Полтавская область
Днепропетровская область
Служба безопасности Украины
Украина
Киев
Tesla
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