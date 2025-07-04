Затримано 17-річного юнака за підозрою у координації удару ворога по Києву

За даними слідства, ракетно-дронові удари з боку зс рф по Києву, коригував неповнолітній випускник школи. Передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Проведенням дорозвідки для цілей загарбників за інформацією слідства займався 17-річний випускник школи Києва. Хлопця завербували російські куратори у соцмережі, організував приманку у вигляді "легких грошей".

Головним завданням агента була "фіксація зовнішнього технічного стану" відповідно до координат потенційних цілей. Координати юнак отримував від куратора.

Серед основних локацій, якими цікавився ворог, були енергооб’єкти, штаби Сил оборони та об’єкти системи ППО, яка захищає повітряний простір столичного регіону України. - інформує СБУ.

Зловмисника буо затримано неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого фігурант готував "агентурний звіт".

На місці події у підозрюваного було вилучено телефон, на який той фотографував визначені російським куратором об’єкти.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. - пише пресслужба СБУ.

Нагадаємо

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента фсб, який передавав ворогу координати українських військових для завдання ракетних ударів по Дніпропетровській та Полтавській областях.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента центру спецпризначення "Сенеж" російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). За матеріалами справи, зловмисник наводив ракетно-дронові атаки рф по столичному регіону.