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Коригував ракетні удари по Київщині: затримано агента елітного підрозділу російського гру

Київ • УНН

 • 980 перегляди

СБУ затримала у Києві агента російського гру, який коригував ракетно-дронові удари по Київщині. Зрадник шпигував за підприємствами та позиціями ППО, йому загрожує довічне ув'язнення.

Коригував ракетні удари по Київщині: затримано агента елітного підрозділу російського гру

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента центру спецпризначення "Сенеж" російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). За матеріалами справи, зловмисник наводив ракетно-дронові атаки рф по столичному регіону. Про це повідомляє пресслуба СБУ, пише УНН.

Деталі

Як встановило розслідування, агентом виявився 44-річний киянин. У поле зору російського гру він потрапив під час ефіру чат-рулетки, де висловлював проросійську позицію. Після вербування фігурант почав відслідковувати локації місцевих підприємств, які, на його думку, могли бути задіяні у виробництві військового спорядження для Сил оборони.

Для збору даних він розпитував "потрібну" інформацію у знайомих під виглядом побутових розмов, а потім прибував за адресами потенційних цілей для дорозвідки.

Одночасно зрадник шпигував за маршрутами руху та бойовими позиціями мобільних вогневих груп під час повітряних тривог. Такі відомості ворог планував використати для підготовки обстрілів столичного регіону "в обхід" української ППО

- йдеться у повідомленні.

Служба безпеки задокументувала кожен крок агента від початку його розвідактивності та вжила комплексних заходів для убезпечення українських підприємств.

На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання. В його оселі виявлено два телефони з агентурним "звітом", до якого він вносив фото українських об’єктів з прив’язкою до гугл-карт.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
Служба безпеки України
Україна
Kyiv
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