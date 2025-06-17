На Донеччині затримали двох інформаторок, які готували удари РФ по регіону

Служба безпеки України затримала на Донеччині ще двох інформаторок російських спецслужб. Обидві фігурантки – місцеві жительки, які готували координати для ракетно-бомбових ударів агресора по регіону. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Служба безпеки затримала на Донеччині ще двох інформаторок російських спецслужб. Обидві фігурантки – місцеві жительки, які готували координати для ракетно-бомбових ударів агресора по регіону.

Так, у Слов’янську поплічницею ворога виявилася 44-річна продавчиня з місцевого магазину, яка потрапила у поле зору окупантів через проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Щоб зібрати розвіддані, зловмисниця обходила місцевість, а також розпитувала"потрібну" інформацію у відвідувачів торговельного закладу

Ще одна інформаторка – 45-річна працівниця комунального підприємства у селищі Красноторка Краматорського району.

Як встановило розслідування, жінка дистанційно співпрацювала зі "зв’язковим" ворожої спецслужби. Ним виявився давній знайомий фігурантки з тимчасово захопленої частини Донеччини, який планував передавати розвідінформацію до російського гру. За інструкцією окупантів вона відслідковувала розташування блокпостів та маршрути руху бронетехніки українських військ у напрямку передової