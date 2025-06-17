На Донеччині затримали двох інформаторок, які готували удари РФ по регіону
Київ • УНН
СБУ затримала двох місцевих мешканок, які збирали координати для російських ракетних ударів. Їм загрожує до 8 років тюрми за поширення інформації про ЗСУ.
Служба безпеки України затримала на Донеччині ще двох інформаторок російських спецслужб. Обидві фігурантки – місцеві жительки, які готували координати для ракетно-бомбових ударів агресора по регіону. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал СБУ.
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Служба безпеки затримала на Донеччині ще двох інформаторок російських спецслужб. Обидві фігурантки – місцеві жительки, які готували координати для ракетно-бомбових ударів агресора по регіону.
Так, у Слов’янську поплічницею ворога виявилася 44-річна продавчиня з місцевого магазину, яка потрапила у поле зору окупантів через проросійські коментарі у Телеграм-каналах.
Щоб зібрати розвіддані, зловмисниця обходила місцевість, а також розпитувала"потрібну" інформацію у відвідувачів торговельного закладу
Ще одна інформаторка – 45-річна працівниця комунального підприємства у селищі Красноторка Краматорського району.
Як встановило розслідування, жінка дистанційно співпрацювала зі "зв’язковим" ворожої спецслужби. Ним виявився давній знайомий фігурантки з тимчасово захопленої частини Донеччини, який планував передавати розвідінформацію до російського гру. За інструкцією окупантів вона відслідковувала розташування блокпостів та маршрути руху бронетехніки українських військ у напрямку передової
Співробітники СБУ затримали обох зловмисниць за місцями проживання. Під час обшуків у інформаторок вилучено телефони із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисниці перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 8 років тюрми
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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