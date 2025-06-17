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В Донецкой области задержали двух информаторов, готовивших удары РФ по региону

Киев • УНН

 • 272 просмотра

СБУ задержала двух местных жительниц, которые собирали координаты для российских ракетных ударов. Им грозит до 8 лет тюрьмы за распространение информации о ВСУ.

В Донецкой области задержали двух информаторов, готовивших удары РФ по региону

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области еще двух информаторок российских спецслужб. Обе фигурантки – местные жительницы, которые готовили координаты для ракетно-бомбовых ударов агрессора по региону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал СБУ

Детали

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще двух информаторок российских спецслужб. Обе фигурантки – местные жительницы, которые готовили координаты для ракетно-бомбовых ударов агрессора по региону.

Так, в Славянске пособницей врага оказалась 44-летняя продавщица из местного магазина, попавшая в поле зрения оккупантов через пророссийские комментарии в Телеграм-каналах.

Чтобы собрать разведданные, злоумышленница обходила местность, а также расспрашивала"нужную" информацию у посетителей торгового заведения

- говорится в заметке.

Еще одна информатор – 45-летняя работница коммунального предприятия в поселке Красноторка Краматорского района.

Как установило расследование, женщина дистанционно сотрудничала со "связным" вражеской спецслужбы. Им оказался давний знакомый фигурантки из временно захваченной части Донецкой области, который планировал передавать развединформацию в российский гру. За инструкцией оккупантов она отслеживала расположение блокпостов и маршруты движения бронетехники украинских войск в направлении передовой

- сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали обеих злоумышленниц по месту жительства. Во время обысков у информаторок изъяты телефоны с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленницы находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 8 лет тюрьмы

- отметили в СБУ.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним

В Хмельницкой области задержали жительницу, которая корректировала авиаудары и готовила взрывчатку для терактов по указанию ФСБ. Ей грозит заключение по статье о государственной измене.

Готовили теракты возле ТЦК в Днепре и на Львовщине: СБУ задержала агентов фсб06.06.25, 14:23 • 2516 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКриминал и ЧП
Донецкая область
Славянск
Харьковская область
Служба безопасности Украины
Tesla
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