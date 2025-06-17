В Донецкой области задержали двух информаторов, готовивших удары РФ по региону

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области еще двух информаторок российских спецслужб. Обе фигурантки – местные жительницы, которые готовили координаты для ракетно-бомбовых ударов агрессора по региону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Детали

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще двух информаторок российских спецслужб. Обе фигурантки – местные жительницы, которые готовили координаты для ракетно-бомбовых ударов агрессора по региону.

Так, в Славянске пособницей врага оказалась 44-летняя продавщица из местного магазина, попавшая в поле зрения оккупантов через пророссийские комментарии в Телеграм-каналах.

Чтобы собрать разведданные, злоумышленница обходила местность, а также расспрашивала"нужную" информацию у посетителей торгового заведения - говорится в заметке.

Еще одна информатор – 45-летняя работница коммунального предприятия в поселке Красноторка Краматорского района.

Как установило расследование, женщина дистанционно сотрудничала со "связным" вражеской спецслужбы. Им оказался давний знакомый фигурантки из временно захваченной части Донецкой области, который планировал передавать развединформацию в российский гру. За инструкцией оккупантов она отслеживала расположение блокпостов и маршруты движения бронетехники украинских войск в направлении передовой - сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали обеих злоумышленниц по месту жительства. Во время обысков у информаторок изъяты телефоны с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленницы находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 8 лет тюрьмы - отметили в СБУ.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним

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