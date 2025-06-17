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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Корректировал ракетные удары по Киевской области: задержан агент элитного подразделения российского гру

Киев • УНН

 • 970 просмотра

СБУ задержала в Киеве агента российского гру, который корректировал ракетно-дроновые удары по Киевской области. Предатель шпионил за предприятиями и позициями ПВО, ему грозит пожизненное заключение.

Корректировал ракетные удары по Киевской области: задержан агент элитного подразделения российского гру

Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве агента центра спецназначения "Сенеж" российской военной разведки (более известной как гру). По материалам дела, злоумышленник наводил ракетно-дроновые атаки рф по столичному региону. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Как установило расследование, агентом оказался 44-летний киевлянин. В поле зрения российского гру он попал во время эфира чат-рулетки, где выражал пророссийскую позицию. После вербовки фигурант начал отслеживать локации местных предприятий, которые, по его мнению, могли быть задействованы в производстве военного снаряжения для Сил обороны.

Для сбора данных он расспрашивал "нужную" информацию у знакомых под видом бытовых разговоров, а затем прибывал по адресам потенциальных целей для доразведки.

Одновременно предатель шпионил за маршрутами движения и боевыми позициями мобильных огневых групп во время воздушных тревог. Такие сведения враг планировал использовать для подготовки обстрелов столичного региона "в обход" украинской ПВО

- говорится в сообщении.

Служба безопасности задокументировала каждый шаг агента от начала его разведывательной деятельности и приняла комплексные меры для обеспечения безопасности украинских предприятий.

На финальном этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства. В его доме обнаружено два телефона с агентурным "отчетом", в который он вносил фото украинских объектов с привязкой к гугл-картам.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Донецкой области задержали двух информаторов, готовивших удары РФ по региону17.06.25, 05:33 • 3204 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Украина
Киев
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