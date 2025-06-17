Корректировал ракетные удары по Киевской области: задержан агент элитного подразделения российского гру

Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве агента центра спецназначения "Сенеж" российской военной разведки (более известной как гру). По материалам дела, злоумышленник наводил ракетно-дроновые атаки рф по столичному региону. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Как установило расследование, агентом оказался 44-летний киевлянин. В поле зрения российского гру он попал во время эфира чат-рулетки, где выражал пророссийскую позицию. После вербовки фигурант начал отслеживать локации местных предприятий, которые, по его мнению, могли быть задействованы в производстве военного снаряжения для Сил обороны.

Для сбора данных он расспрашивал "нужную" информацию у знакомых под видом бытовых разговоров, а затем прибывал по адресам потенциальных целей для доразведки.

Одновременно предатель шпионил за маршрутами движения и боевыми позициями мобильных огневых групп во время воздушных тревог. Такие сведения враг планировал использовать для подготовки обстрелов столичного региона "в обход" украинской ПВО