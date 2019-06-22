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Обеспечивать правопорядок во время Марша равенства будут все подразделения МВД

Киев • УНН

 • 9715 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Обеспечивать правопорядок во время Марша равенства будут все подразделения МВД. Об этом на совместной инструктивном совещании по проведению Марша сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Обеспечивать правопорядок во время Марша равенства будут все подразделения МВД

“Перед проведением мероприятия мы переговорили с организаторами акции и, понимая масштабы марша, привлекаем все подразделения системы МВД. Требую от каждого руководителя на местах своевременно реагировать на нештатные ситуации и оперативно принимать решения. Мы не должны допустить никаких провокаций, которые будут решительно пресечены, а действиям правонарушителей дана правовая оценка”, — отметил Сергей Яровой.

Сообщается, что накануне с вечера будет осуществлено перекрытие нескольких центральных улиц заградительными турникетами, а в день проведения парада будут установлены фильтрационные пункты, где полицейские с металлоискателями будут осуществлять проверку и проход граждан.

Кроме того, для выявления и обезвреживания взрывных устройств и веществ в день Марша равенства работать усиленные группы взрывотехников, которые будут отрабатывать территорию и прилегающие улицы в пределах маршрута движения участников шествия.

На станциях метрополитена “Театральная”, “Золотые Ворота” и “Университет” привлекут кинологов со служебными собаками для поиска взрывчатых веществ.

Отмечается, что в полицию поступило несколько сообщений от организаций и граждан, против проведения вышеуказанного мероприятия и планируют проведение соответствующих акций в центре столицы.

Поэтому с целью недопущения возникновения конфликтных ситуаций между участниками акции и ее противниками, будут работать сотрудники групп коммуникации со всей Украины.

Напомним, завтра, 23 июня, в Киеве пройдет Марш равенства. Организаторы мероприятия ожидают Марши около 10 тысяч участников.

Как сообщал УНН, из Марш равенства в центре Киева ограничат движение на ряде улиц.

Кроме того, полиция предупредила участников Марша равенства о недопустимости призывов к миру с РФ.

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