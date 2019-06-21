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Поліція попередила учасників "Маршу рівності" про недопустимість закликів до миру з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Учасників "Маршу рівності" попередили про недопустимість використання під час ходи національної символіки РФ чи закликів до миру із нею. Це недопустимо. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.

Поліція попередила учасників "Маршу рівності" про недопустимість закликів до миру з РФ

Він підкреслив, що оперативна ситуація може змінюватися дуже швидко, тому командири на місцях повинні будуть оперативно реагувати на будь-які виклики, а також не допустити використання учасниками маршу забороненої в Україні символіки.

“Це дуже динамічний захід і обстановка може змінюватися дуже швидко, тому закликаю керівників приймати рішення негайно і на місцях. Особливу увагу звертати на спроби пронести заборонені предмети чи речовини, які можуть забруднити людей. Крім того, ми попередили учасників маршу про недопустимість використання під час ходи національної символіки РФ чи закликів до миру із нею. Це недопустимо”, — сказав Крищенко.

Начальник поліції також додав, що до території, де буде проходити захід, поліція обмежить доступ, будуть встановлені пропускні пункти з металевими рамками.

“Для недопущення і попередження скоєння ймовірних злочинів, до території, де відбуватиметься марш, ми обмежимо доступ. Буде встановлено достатню кількість пропускних пунктів із металевими рамками, аби створити вільний прохід громадянам та представникам ЗМІ”, — зазначив Крищенко.

Нагадаємо, через Марш рівності у центрі Києва обмежать рух на низці вулиць.

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