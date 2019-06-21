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Полиция предупредила участников "Марша равенства" о недопустимости призывов к миру с РФ

Киев • УНН

 • 14249 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Участников "Марша равенства" предупредили о недопустимости использования во время шествия национальной символики РФ или призывов к миру с ней. Это недопустимо. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Полиция предупредила участников "Марша равенства" о недопустимости призывов к миру с РФ

Он подчеркнул, что оперативная ситуация может меняться очень быстро, поэтому командиры на местах должны будут оперативно реагировать на любые вызовы, а также не допустить использования участниками марша запрещенной в Украине символики.

"Это очень динамичное мероприятие и обстановка может меняться очень быстро, поэтому призываю руководителей принимать решение немедленно и на местах. Особое внимание обращать на попытки пронести запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей. Кроме того, мы предупредили участников марша о недопустимости использования во время шествия национальной символики РФ или призывов к миру с ней. Это недопустимо", - сказал Крищенко.

Начальник полиции также добавил, что к территории, где будет проходить мероприятие, полиция ограничит доступ, будут установлены пропускные пункты с металлическими рамками.

"Для недопущения и предупреждения совершения возможных преступлений, на территорию, где будет марш, мы ограничим доступ. Будет установлено достаточное количество пропускных пунктов с металлическими рамками, чтобы создать свободный проход гражданам и представителям СМИ", - отметил Крищенко.

Напомним, из-за Марша равенства в центре Киева ограничат движение на ряде улиц.

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