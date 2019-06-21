Через Марш рівності у центрі Києва обмежать рух на низці вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Києві цими вихідними буде тимчасово обмежено рух низкою вулиць у зв'язку з проведенням 23 червня Маршу рівності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва.
Так, у 22 червня з 18:00 до 23 червня 18:00 рух на деяких вулицях столиці буде тимчасово обмежений у зв'язку із проведенням Маршу рівності "КиївПрайд 2019".
На схемі організації дорожнього руху, оприлюдненій відомством, показано, що обмежать рух на вулицях Хрещатик, Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Володимирській, частково Пушкінській, Тарасівській, Антоновича, Васильківській, бульварі Тараса Шевченка.
Як повідомляв УНН, 22-23 червня обмежать роботу низки станцій столичного метро.
Нагадаємо, Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться в столиці в найближчу неділю — 23 червня.
На Марші рівності очікують близько 10 тисяч учасників.