Из-за Марша равенства в центре Киева ограничат движение на ряде улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Киеве на этих выходных будет временно ограничено движение рядом улиц в связи с проведением 23 июня Марша равенства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
Так, в 22 июня с 18:00 до 23 июня 18:00 движение на некоторых улицах столицы будет временно ограничено в связи с проведением Марша равенства "КиевПрайд 2019".
На схеме организации дорожного движения, обнародованной ведомством, показано, что ограничат движение на улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Владимирской, частично Пушкинской, Тарасовской, Антоновича, Васильковской, бульваре Тараса Шевченко.
Как сообщал УНН, 22-23 июня ограничат работу ряда станций столичного метро.
Напомним, Марш равенства "КиевПрайд" состоится в столице в ближайшее воскресенье - 23 июня.
На Марше равенства ожидают около 10 тысяч участников.