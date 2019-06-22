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Забезпечувати правопорядок під час Маршу рівності будуть всі підрозділи МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Забезпечувати правопорядок під час Маршу рівності будуть всі підрозділи МВС. Про це на спільній інструктивній нараді щодо проведення Маршу повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Забезпечувати правопорядок під час Маршу рівності будуть всі підрозділи МВС

“Перед проведенням заходу ми переговорили з організаторами акції та, розуміючи масштаби маршу, залучаємо всі підрозділи системи МВС. Вимагаю від кожного керівника на місцях своєчасно реагувати на нештатні ситуації та оперативно приймати рішення. Ми не повинні допустити жодних провокацій, котрі будуть рішуче припинені, а діям правопорушників надана правова оцінка”, — зазначив Сергій Яровий.

Повідомляється, що напередодні з вечора буде здійснено перекриття кількох центральних вулиць загороджувальними турнікетами, а у день проведення параду будуть встановлені фільтраційні пункти, де поліцейські з металошукачами здійснюватимуть перевірку та прохід громадян.

Крім того, для виявлення та знешкодження вибухових пристроїв і речовин у день Маршу рівності працюватимуть посилені групи вибухотехніків, які відпрацьовуватимуть територію та прилеглі вулиці у межах маршруту руху учасників ходи.

На станціях метрополітену “Театральна”, “Золоті Ворота” та “Університет” залучать кінологів із службовими собаками для пошуку вибухових речовин.

Зазначається, що до поліції надійшло кілька повідомлень від організацій та громадян, які проти проведення вищевказаного заходу та планують проведення відповідних акцій у середмісті столиці.

Тому з метою недопущення виникнення конфліктних ситуацій між учасниками акції та її противниками, працюватимуть співробітники груп комунікації зі всієї України.

Нагадаємо, завтра, 23 червня, у Києві пройде Марш рівності. Організатори заходу очікують на Марші близько 10 тисяч учасників.

Як повідомляв УНН, через Марш рівності у центрі Києва обмежать рух на низці вулиць.

Крім того, поліція попередила учасників Маршу рівності про недопустимість закликів до миру з РФ.

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