За неделю в Украине зарегистрировано два случая отравления грибами

"За отчетную неделю зарегистрировано два случая пищевого отравления", - сообщили в ЦОС Минздрава.

В частности, выявлено два случая отравления дикорастущими грибами, в результате которых заболели три человека (все дети):



в Ивано-Франковской области - один случай (один больной)



в Черкасской области - один случай (двое больных).



Напомним, массовое отравление учеников школы №112 в Днепре вызвала норовирусная инфекция, или "кишечный грипп". Всех школьников, которые были госпитализированы из-за отравления в днепровской школе № 112, выписали из больницы.

Как сообщал УНН, за неделю в Украине зафиксировано три вспышки острой кишечной инфекции.