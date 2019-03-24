За неделю в Украине зарегистрировано два случая отравления грибами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. За неделю с 11 по 17 марта в Украине зарегистрировано два случая пищевого отравления дикорастущими грибами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"За отчетную неделю зарегистрировано два случая пищевого отравления", - сообщили в ЦОС Минздрава.
В частности, выявлено два случая отравления дикорастущими грибами, в результате которых заболели три человека (все дети):
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- в Ивано-Франковской области - один случай (один больной)
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- в Черкасской области - один случай (двое больных).
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Напомним, массовое отравление учеников школы №112 в Днепре вызвала норовирусная инфекция, или "кишечный грипп". Всех школьников, которые были госпитализированы из-за отравления в днепровской школе № 112, выписали из больницы.
Как сообщал УНН, за неделю в Украине зафиксировано три вспышки острой кишечной инфекции.