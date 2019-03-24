За тиждень в Україні зареєстровано два випадки отруєння грибами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. За тиждень з 11 по 17 березня в Україні зареєстровано два випадки харчового отруєння дикорослими грибами. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"За звітний тиждень зареєстровано два випадки харчового отруєння", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.
Зокрема, виявлено два випадки отруєння дикорослими грибами, внаслідок яких захворіли троє осіб (усі діти):
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- у Івано-Франківській області — один випадок (один хворий);
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- у Черкаській області — один випадок (двоє хворих).
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Нагадаємо, масове отруєння учнів школи №112 у Дніпрі викликала норовірусна інфекція, або "кишковий грип". Усіх школярів, яких було госпіталізовано через отруєння у дніпровській школі № 112, виписали з лікарні.
Як повідомляв УНН, за тиждень в Україні зафіксовано три спалахи гострої кишкової інфекції.