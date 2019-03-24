За тиждень в Україні зафіксовано три спалахи кишкових інфекцій

КИЇВ. 24 березня. УНН. За тиждень з 11 по 17 березня в Україні сталося три спалахи гострої кишкової інфекції. Один - у школі в Дніпрі, інші - у дитсадочку на Одещині та в Тернополі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.