За тиждень в Україні зафіксовано три спалахи кишкових інфекцій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. За тиждень з 11 по 17 березня в Україні сталося три спалахи гострої кишкової інфекції. Один - у школі в Дніпрі, інші - у дитсадочку на Одещині та в Тернополі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"За звітний тиждень зареєстровано три спалахи гострої кишкової інфекції (ГКІ)", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.
Один спалах кишкової інфекції стався у спеціалізованій загальноосвітній школі №112 у Дніпрі, захворіли 14 людей. При цьому не уточнюється, хто саме підхопив ГКІ. Причина з’ясовується.
Також спалах ГКІ зафіксували у дитячому дошкільному закладі "Журавлик" у смт Таїрове Одеської області. Тут виявили п’ятьох хворих. Ймовірною причиною у Центрі назвали порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів у закладі.
У дошкільному навчальному закладі №14 в Тернополі на гостру кишечку інфекцію захворіло п’ятеро людей. Ймовірна причина - використання води для питного режиму дітей, яку доставляють батьки у ємностях із помпою; відсутні супровідна документація на питну воду і графік частоти та обсягів її постачання.
Нагадаємо, у дитсадку у місті Дніпро виявили спалах ротавірусної інфекції.