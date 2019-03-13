У дитсадку шість осіб підхопили ротавірусну інфекцію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У дитсадку у місті Дніпро виявили спалах ротавірусного ентериту. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.
"За звітний тиждень (з 4 по 10 березня - ред.) зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції та спалах ротавірусного ентериту", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.
Стався спалах ротавірусного ентериту у дошкільному навчальному закладі №16 у Дніпрі.
"Шестеро хворих", - вказали у Центрі громадського здоров'я.
Водночас у ДНЗ №10 "Ялинка" у Конотопі на Сумщині у чотирьох людей виявили гостру кишкову інфекцію.
Причина обох спалахів з’ясовується.
Нагадаємо, у дитсадку на Донеччині виявили спалах ротавірусної інфекції.
Довідка УНН: Ротавірусна інфекція (ротавірусний ентерит) - інфекційна хвороба вірусного походження, яка перебігає з тяжкою діареєю. Є найбільш частою причиною тяжкої діареї, нерідко смертельної, у немовлят і маленьких дітей.