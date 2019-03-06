У дитсадку виявили спалах ротавірусної інфекції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У дитсадку у місті Вугледар Донецької області виявили спалах ротавірусного ентериту. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.
"За звітний тиждень (з 25 лютого по 3 березня - ред.) зареєстровано спалах ротавірусного ентериту", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.
Сталося це у дошкільному навчальному закладі комбінованого типу №1 у Вугледарі.
"Троє хворих", - вказали у Центрі громадського здоров'я.
Причина спалаху з’ясовується.
Нагадаємо, з 25 лютого по 3 березня в Україні сталося два спалахи гострої кишкової інфекції. Один - у школі в Житомирі, інший - у дитсадочку на Одещині.
Довідка УНН: Ротавірусна інфекція (ротавірусний ентерит) - інфекційна хвороба вірусного походження, яка перебігає з тяжкою діареєю. Є найбільш частою причиною тяжкої діареї, нерідко смертельної, у немовлят і маленьких дітей.