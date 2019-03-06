У школі Житомира кишкову інфекцію підхопили 11 людей

КИЇВ. 6 березня. УНН. За тиждень з 25 лютого по 3 березня в Україні сталося два спалахи гострої кишкової інфекції. Один - у школі в Житомирі, інший - у дитсадочку на Одещині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.