У школі Житомира кишкову інфекцію підхопили 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. За тиждень з 25 лютого по 3 березня в Україні сталося два спалахи гострої кишкової інфекції. Один - у школі в Житомирі, інший - у дитсадочку на Одещині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.
"За звітний тиждень зареєстровано два спалахи гострої кишкової інфекції (ГКІ)", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.
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Один спалах кишкової інфекції стався у загальноосвітній школі №28, захворіли 11 людей. При цьому не уточнюється, хто саме підхопив ГКІ. Ймовірною причиною у ЦГЗ назвали порушення санітарногігієнічного та протиепідемічного режимів у закладі.
Також спалах ГКІ зафіксували у дитячому дошкільному закладі №5 у місті Чорноморськ Одеської області. Тут виявили вісьмох хворих. Ймовірна причина - та ж, що і у школі у Житомирі.
Раніше спалах ГКІ стався у дитячому дошкільному закладі №17 у Чорноморську.