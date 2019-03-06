В школе Житомира кишечную инфекцию подхватили 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. За неделю с 25 февраля по 3 марта в Украине произошло две вспышки острой кишечной инфекции. Одна - в школе в Житомире, другая - в детском саду в Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.
"За отчетную неделю зарегистрировано две вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ)", - сообщили в ЦОЗ Минздрава.
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Одна вспышка кишечной инфекции произошла в общеобразовательной школе №28, заболели 11 человек. При этом не уточняется, кто именно подхватил ОКИ. Вероятной причиной в ЦОЗ назвали нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемического режимов в учреждении.
Также вспышку ОКИ зафиксировали в детском дошкольном учреждении №5 в городе Черноморск Одесской области. Здесь обнаружили восемь больных. Предполагаемая причина - та же, что и в школе в Житомире.
Ранее вспышка ОКИ произошла в детском дошкольном учреждении №17 в Черноморске.