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В Україні зафіксовано менше постраждалих від кишкових інфекцій та отруєнь у 2018 році

В Україні зафіксовано менше постраждалих від кишкових інфекцій та отруєнь у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Минулого року спеціалісти Держпродспоживслужби взяли участь у розслідуванні 163 спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, під час яких захворіло 1899 осіб, у тому числі 1029 дітей (66,8%), що менше за показники 2017 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держпродспоживслужби.

У 2018 році змінилася етіологічна структура спалахів: у 2017 році на першому місці були спалахи вірусної етіології (рота, норавіруси) – 49 (30,1%), а у 2018 році збільшилася кількість спалахів, які викликані сальмонелами –53 (32,5%) проти 38 спалахів у попередньому році), спалахів вірусної етіології зареєстровано 44 (27%). За 2018 рік іншими бактеріальними збудниками викликано 25 (15,3%) спалахів, проти 33 (20,2%) у 2017 році, вірусами гепатиту А – 21 (12,9%) проти 26 (16%) спалахів, 2 спалахи викликано шигеллами, що на рівні попереднього року. У 18 випадках збудника не встановлено (11%).

Найбільша кількість спалахів зареєстровано в організованих дитячих колективах, проте їх кількість дещо зменшилася порівняно із 2017 роком, зокрема зареєстровано 89 спалахів, що складає 54,6% від загальної кількості спалахів, при яких постраждало 819 осіб, у тому числі 752 дитини проти 103 спалахів (63%) у 2017 році (1323 особи, у тому числі 1228 дітей).

У 2018 році зареєстровано 51 спалах ГКІ, які пов’язані з об’єктами ресторанного господарства та торгівлі, внаслідок яких захворіли 743 особи, у тому числі 138 дітей (18,6 %).

Серед населення у побуті зареєстровано 23 спалахи, під час яких постраждало 337 осіб, з них 139 дітей (41, 2%) проти 26 спалахів у 2017 році, під час яких постраждало 371 особи, з них 148 дітей (39%). Передача збудників інфекції найчастіше відбувалася харчовим 74 (45,4%) та контактно-побутовим шляхами 64 (39,3%).

Причини та фактори передачі не встановлено у 17 випадках (10,4%).

Забруднена вода стала причиною 6 спалахів, у тому числі один був пов’язаний із водою відкритих водоймищ (постраждало 220 осіб, з них 121 дитина) проти 7-ми спалахів у 2017 році ( 295 осіб, з них 151 дитина).

Всього у 2018 році лабораторії, що перебувають у сфері управління Держпродспоживслужби, дослідили 12921 проб води питної централізованих джерел водопостачання та 6660 проб води питної децентралізованих джерел водопостачання.

За результатами проведених досліджень не відповідало вимогам законодавства 10,7 тис. (5,2%) проб питної води (у 2017 році - 6,2 тис проб (4,4%)), у тому числі 1,15 тис. проб води питної централізованих джерел водопостачання, майже 2 тис. проб води питної децентралізованих джерел водопостачання.

Спеціалісти територіальних органів Держпродспоживслужби у 2018 році розслідували 81 випадок захворювання на ботулізм (постраждало 92 особи). У 2017 році було розслідувано 88 випадків захворювань на ботулізм (постраждало102), серед яких 58 пов’язано із вживанням рибних продуктів, у тому числі 29 випадків з промисловим виробництвом.

У 2018 році більша частина рибної продукції, з якою пов’язані захворювання, була приготована самостійно або придбана у невідомих осіб в місцях стихійної торгівлі. За результатами розслідування цих випадків походження рибної продукції вдалося встановити лише у 4-х випадках, в інших випадках документи на продукцію не представлено або сфальсифіковано.

У зв’язку із порушеннями, встановленими при розслідуванні спалахів та харчових отруєнь, відповідно до розпоряджень територіальних органів Держпродспоживслужби, тимчасово призупинялось функціонування 95 об’єктів, складено 90 протоколів про накладання штрафів, вилучено з реалізації близько 670 кг небезпечної продукції, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 16 посадових осіб, відсторонено від роботи 53 працівника. Керівникам об’єктів надано 270 приписів, пропозицій, розпоряджень щодо усунення виявлених порушень.

Під час перевірок найчастіше виявлялися наступні порушення: відсутність державної реєстрації операторів ринку; незадовільний санітарно-технічний стан приміщень; відсутність проточної гарячої та холодної води, системи водовідведення; не дотримувався температурний режим при зберіганні продуктів; для виготовлення страв використовувались продукти харчування (сировина) невідомого походження, без супровідних документів; не дотримувався дезрежим, відсутні дезінфекційні засоби; не створювались умови для дотримання правил особистої гігієни, миття та обробки рук, інвентарю, тари; до роботи з продуктами харчування допускалися особи без особових медичних книжок тощо.

За порушення, встановленні під час проведених рейдових перевірок, притягнуто до адміністративної відповідальності 95 осіб, працівниками поліції за статтями 156,160 КУпАП (порушення правил торгівлі, торгівля з рук у невстановлених місцях) – 414 осіб, винесено 137 приписів щодо усунення порушень, призупинено діяльність 182 об’єктів, за рішенням власників тимчасово призупинили свою діяльність 89 суб’єктів господарювання, вилучено з обігу 1939,517 кг харчових продуктів.

Нагадаємо, за даними ООН, щороку у всьому світі близько 600 млн людей захворює внаслідок вживання неякісних продуктів.

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