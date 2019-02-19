В Украине зафиксировано меньше пострадавших от кишечных инфекций и отравлений в 2018 году

В 2018 году изменилась этиологическая структура вспышек: в 2017 году на первом месте были вспышки вирусной этиологии (рота, норавирусы) - 49 (30,1%), а в 2018 году увеличилось количество вспышек, вызванных сальмонеллами -53 (32,5% ) против 38 вспышек в предыдущем году), вспышек вирусной этиологии зарегистрировано 44 (27%). По 2018 другими бактериальными возбудителями вызвано 25 (15,3%) вспышек, против 33 (20,2%) в 2017 году, вирусами гепатита А - 21 (12,9%) против 26 (16%) вспышек, 2 вспышки вызвано шигеллами, что на уровне предыдущего года. В 18 случаях возбудителя не установлено (11%).

Наибольшее количество вспышек зарегистрировано в организованных детских коллективах, однако их количество несколько уменьшилось по сравнению с 2017 годом, в том числе зарегистрировано 89 вспышек, составляет 54,6% от общего количества вспышек, при которых пострадало 819 человек, в том числе 752 ребенка против 103 вспышек ( 63%) в 2017 году (1323 человека, в том числе 1228 детей).

В 2018 году зарегистрировано 51 вспышка ОКИ, связанные с объектами общественного питания и торговли, в результате которых заболели 743 человека, в том числе 138 детей (18,6%).

Среди населения в быту зарегистрировано 23 вспышки, при которых пострадало 337 человек, из них 139 детей (41, 2%) против 26 вспышек в 2017 году, во время которых пострадало 371 человека, из них 148 детей (39%). Передача возбудителей инфекции чаще всего происходила пищевым 74 (45,4%) и контактно-бытовым путями 64 (39,3%).

Причины и факторы передачи не установлено в 17 случаях (10,4%).

Загрязненная вода стала причиной 6 вспышек, в том числе один был связан с водой открытых водоемов (пострадало 220 человек, из них 121 ребенок) против 7-ми вспышек в 2017 году (295 человек, из них 151 ребенок).

Всего в 2018 году лаборатории, находящиеся в сфере управления Госпродпотребслужбы, исследовали 12921 пробу воды питьевой централизованных источников водоснабжения и 6660 проб воды питьевой децентрализованных источников водоснабжения.

По результатам проведенных исследований не соответствовало требованиям законодательства 10,7 тыс. (5,2%) проб питьевой воды (в 2017 году - 6,2 тыс проб (4,4%)), в том числе 1,15 тыс. проб воды питьевой централизованных источников водоснабжения, почти 2 тыс. проб воды питьевой децентрализованных источников водоснабжения.

Специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы в 2018 году расследовали 81 случай заболевания ботулизмом (пострадало 92 человека). В 2017 году было расследовано 88 случаев заболеваний ботулизмом (постраждало102), среди которых 58 связано с употреблением рыбных продуктов, в том числе 29 случаев с промышленным производством.

В 2018 году большая часть рыбной продукции, с которой связаны заболевания, была приготовлена самостоятельно или приобретена у неизвестных лиц в местах стихийной торговли. По результатам расследования этих случаев происхождения рыбной продукции удалось установить только в 4-х случаях, в других случаях документы на продукцию не представлено или сфальсифицированы.

В связи с нарушениями, установленными при расследовании вспышек и пищевых отравлений, в соответствии с распоряжениями территориальных органов Госпродпотребслужбы, временно приостанавливалось функционирования 95 объектов, составлено 90 протоколов о наложении штрафов, изъято из реализации около 670 кг опасной продукции, привлечены к дисциплинарной ответственности 16 должностных лиц, отстранены от работы 53 работника. Руководителям объектов предоставлено 270 предписаний, предложений, предписаний по устранению выявленных нарушений.

Во время проверок чаще всего оказывались следующие нарушения: отсутствие государственной регистрации операторов рынка; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений; отсутствие проточной горячей и холодной воды, системы водоотвода; не соблюдал температурный режим при хранении продуктов; для приготовления блюд использовались продукты питания (сырье) неизвестного происхождения, без сопроводительных документов; не соблюдал дезрежим, отсутствуют дезинфицирующие средства; не создавались условия для соблюдения правил личной гигиены, мытье и обработки рук, инвентаря, тары; к работе с продуктами питания допускались лица без личных медицинских книжек и т.

За нарушения, установлении в ходе проведенных рейдовых проверок, привлечено к административной ответственности 95 человек, работниками полиции по статьям 156,160 КУоАП (нарушение правил торговли, торговля с рук в неустановленных местах) - 414 человек, вынесено 137 предписаний по устранению нарушений, приостановлена деятельность 182 о объектов, по решению собственников временно приостановили свою деятельность 89 субъектов хозяйствования, изъято из оборота 1939,517 кг пищевых продуктов.

Напомним, по данным ООН, ежегодно во всем мире около 600 млн человек заболевает в результате употребления некачественных продуктов.