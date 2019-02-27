У дитсадку на Одещині спалах кишкової інфекції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. П'ятеро осіб захворіли внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції у дитсадку на Одещині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"За звітний тиждень (з 18 по 24 лютого - ред.) зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції (ГКІ)", - вказали у ЦГЗ.
Спалах ГКІ стався у дитячому дошкільному закладі № 17 у місті Чорноморськ Одеської області.
"5 хворих", - вказали у центрі МОЗу.
Причина спалаху з'ясовується.
Нагадаємо, сальмонельоз за тиждень підхопили п'ятеро українців.