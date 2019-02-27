В детсаду в Одесской области вспышка кишечной инфекции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Пять человек заболели в результате вспышки острой кишечной инфекции в детском саду в Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"За отчетную неделю (с 18 по 24 февраля - ред.) зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ)", - указали в ЦОЗ.
Вспышка ОКИ произошла в детском дошкольном учреждении № 17 в городе Черноморск Одесской области.
"5 больных", - указали в центре Минздрава.
Причина вспышки устанавливается.
Напомним, сальмонеллез за неделю подхватили пятеро украинцев.