Сальмонельоз за тиждень підхопили п'ятеро українців

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Протягом тижня з 18 по 24 лютого в Україні зафіксовано один спалах сальмонельозу - у Харківській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"За звітний тиждень зареєстровано спалах сальмонельозу", - повідомили у центрі МОЗу.

Спалах сальмонельозу зафіксовано у побуті у місті Дергачі Харківської області.

Захворіли п'ятеро людей. Ймовірною причиною є недотримання правил особистої гігієни, порушення правил приготування страв у домашніх умовах.

Нагадаємо, діти підхопили сальмонельоз на поминках у Луцьку.

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