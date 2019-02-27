Сальмонельоз за тиждень підхопили п'ятеро українців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Протягом тижня з 18 по 24 лютого в Україні зафіксовано один спалах сальмонельозу - у Харківській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"За звітний тиждень зареєстровано спалах сальмонельозу", - повідомили у центрі МОЗу.
Спалах сальмонельозу зафіксовано у побуті у місті Дергачі Харківської області.
Захворіли п'ятеро людей. Ймовірною причиною є недотримання правил особистої гігієни, порушення правил приготування страв у домашніх умовах.
Нагадаємо, діти підхопили сальмонельоз на поминках у Луцьку.