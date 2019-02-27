Сальмонеллез за неделю подхватили пятеро украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В течение недели с 18 по 24 февраля в Украине зафиксирована одна вспышка сальмонеллеза - в Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"За отчетную неделю зарегистрирована вспышка сальмонеллеза", - сообщили в центре Минздрава.
Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в быту в городе Дергачи Харьковской области.
Заболели пять человек. Вероятной причиной является несоблюдение правил личной гигиены, нарушение правил приготовления блюд в домашних условиях.
Напомним, дети подхватили сальмонеллез на поминках в Луцке.