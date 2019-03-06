В детсадике обнаружили вспышку ротавирусной инфекции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В детском саду в городе Угледар Донецкой области обнаружили вспышку ротавирусного энтерита. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.
"За отчетную неделю (с 25 февраля по 3 марта - ред.) зарегистрирована вспышка ротавирусного энтерита", - сообщили в ЦОЗ Минздрава.
Произошло это в детском саду комбинированного типа №1 в Угледаре.
"Трое больных", - указали в Центре общественного здоровья.
Причина вспышки выясняется.
Напомним, с 25 февраля по 3 марта в Украине произошло две вспышки острой кишечной инфекции. Одна - в школе в Житомире, другая - в детском саду в Одесской области.
Справка УНН: Ротавирусная инфекция (ротавирусный энтерит) - инфекционная болезнь вирусного происхождения, протекает с тяжелой диареей. Является наиболее частой причиной тяжелой диареи, нередко смертельной, у младенцев и маленьких детей.