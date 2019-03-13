В детсаду шесть человек подхватили ротавирусную инфекцию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В детском саду в городе Днепр обнаружили вспышку ротавирусного энтерита. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.
"За отчетную неделю (с 4 по 10 марта - ред.) зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции и вспышка ротавирусного энтерита", - сообщили в ЦОЗ Минздрава.
Произошла вспышка ротавирусного энтерита в детском саду №16 в Днепре.
"Шестеро больных", - указали в Центре общественного здоровья.
В то же время в ДОУ №10 "Елочка" в Конотопе Сумской области у четырех человек обнаружили острую кишечную инфекцию.
Причина обоих вспышек выясняется.
Напомним, в детском саду в Донецкой области обнаружили вспышку ротавирусной инфекции.
Справка УНН: Ротавирусная инфекция (Ротавирусный энтерит) - инфекционная болезнь вирусного происхождения, протекает с тяжелой диареей. Является наиболее частой причиной тяжелой диареи, нередко смертельной, у младенцев и маленьких детей.