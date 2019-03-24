За неделю в Украине зафиксировано три вспышки кишечных инфекций
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. За неделю с 11 по 17 марта в Украине произошло три вспышки острой кишечной инфекции. Один - в школе в Днепре, другие - в детском саду в Одесской области и в Тернополе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"За отчетную неделю зарегистрировано три вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ)", - сообщили в ЦОС Минздрава.
Одна вспышка кишечной инфекции произошла в специализированной общеобразовательной школе №112 в Днепре, заболели 14 человек. При этом не уточняется, кто именно подхватил ОКИ. Причина выясняется.
Также вспышка ОКИ зафиксировали в детском дошкольном учреждении "Журавлик" в пгт Таирово Одесской области. Здесь обнаружили пятерых больных. Вероятной причиной в Центре назвали нарушение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в учреждении.
В детском саду №14 в Тернополе острой кишечку инфекцией заболело пять человек. Предполагаемая причина - использование воды для питьевого режима детей, которую доставляют родители в емкостях с помпой; отсутствуют сопроводительная документация на питьевую воду и график частоты и объемов ее поставки.
Напомним, в детском саду в городе Днепр обнаружили вспышку ротавирусной инфекции.