Названо причину масового отруєння школярів у Дніпрі

КИЇВ. 21 березня. УНН. Масове отруєння учнів школи №112 у Дніпрі викликала норовірусна інфекція, або "кишковий грип". Про це повідомила заступник директора Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України Валентина Резвих під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, передає УНН з посиланням на прес-службу Дніпропетровської облдержадміністрації.