Названо причину масового отруєння школярів у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Масове отруєння учнів школи №112 у Дніпрі викликала норовірусна інфекція, або "кишковий грип". Про це повідомила заступник директора Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України Валентина Резвих під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, передає УНН з посиланням на прес-службу Дніпропетровської облдержадміністрації.
"Гостру кишкову інфекцію, яка локально виникла серед учнів Дніпровської школи №112, спричинив норовірус. Це – не бактеріальна, а вірусна інфекція", – зазначила Резвих.
Фахівці зробили лабораторні дослідження зразків зі шкільного харчоблоку. У пробах води та навколишнього середовища школи не знайшли бактеріальних або вірусних збудників захворювань. Норовірус виявили у дітей та працівників харчоблоку.
Крім того, планується провести перевірки у всіх навчальних закладах області.
"Незабаром у всіх навчальних закладах області відбудуться перевірки санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів. Спеціалісти звертатимуть увагу на дотримання гігієни, якість води, дезінфекційні заходи, наявність медичних працівників", – повідомив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Олег Кужман.
Зазначається, що норовірус також називають "кишковим грипом". Він спричиняє захворювання шлунково-кишкового тракту небактеріальної природи. Інфекція поширюється дуже швидко від людини до людини. Її симптоми – діарея, нудота, блювота, біль у животі, слабкість, температура.
Як повідомляв УНН, минулого тижня у Дніпрі півшколи не вийшло на навчання – 115 учнів поскаржилися на погане самопочуття.
У школі призупинили навчання.
Нагадаємо, усіх школярів, яких було госпіталізовано через отруєння у школі, виписали з лікарні.