У дніпровській школі, де масово захворіли учні, призупинили навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У школі, учні якої масово поскаржилися на погане самопочуття, призупинили освітній процес. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держпродспоживслужби.
"На виконання рішення Головного управління наказом директора загальноосвітньої школи № 112 від 14.03.2019 № 51 з 15.03.2019 призупинено навчально-виховний процес до встановлення причин захворювання дітей", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Головне управління 14 березня винесло припис щодо усунення порушень, встановлених під час обстеження, та рішення про призупинення роботи харчоблоку в даній школі на 10 робочих днів.
Фахівці вже розпочали санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху з відбором проб харчових продуктів, питної води, змивів з об’єктів довкілля в закладі.
Дослідження відібраних проб тривають.
"За попередніми результатами розслідування встановлено, що в загальноосвітній школі № 112 перебувало 1112 дітей, із яких 908 – учні даної школи та 204 – учні початкових класів школи № 126, де на даний час проводяться ремонтні роботи", - зазначили у Держпродспоживслужбі.
Нагадаємо, напередодні у Дніпрі півшколи не вийшло на навчання, учні поскаржилися на погане самопочуття.
Як повідомляв УНН, на погане самопочуття поскаржилися вже понад 115 учнів.
12 учнів госпіталізували. Підозрюється кишкова інфекція або ротавірус.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 КК України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.