У Дніпрі півшколи не вийшло на навчання, учні поскаржилися на погане самопочуття

КИЇВ. 14 березня. УНН. До однієї зі шкіл у Дніпрі на навчання сьогодні не з’явилися 512 учнів з 904, через, за неофіційною інформацією, погане самопочуття майже сотні з них. Поліція почала проводити через це перевірку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Дніпропетровській області.