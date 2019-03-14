У Дніпрі півшколи не вийшло на навчання, учні поскаржилися на погане самопочуття
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. До однієї зі шкіл у Дніпрі на навчання сьогодні не з’явилися 512 учнів з 904, через, за неофіційною інформацією, погане самопочуття майже сотні з них. Поліція почала проводити через це перевірку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Дніпропетровській області.
"14 березня на навчання до школи у Шевченківському районі не з’явилися 512 учнів з 904. За неофіційною інформацією, 94 з них поскаржилися на погане самопочуття", - йдеться в повідомленні.
У поліції уточнили, що 12 школярів госпіталізували до лікарні, їм надається медична допомога.
У школі наразі працюють співробітники відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Дніпропетровській області. Крім того, на місце виїхала санепідемстанція: вона з’ясовує причини погіршення самопочуття школярів, зазначили у ГУНП.
"Інформація за вказаним фактом внесена до журналу єдиного обліку. Причини погіршення стану здоров’я дітей та інші обставини події встановлюються", - зазначили в поліції.
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