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В Днепре полшколы не вышло на обучение, ученики пожаловались на плохое самочувствие

Киев • УНН

 • 9585 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. К одной из школ в Днепре на обучение сегодня не явились 512 учеников из 904, через, по неофициальной информации, плохое самочувствие почти сотни из них. Полиция начала проводить из-за этого проверку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепре полшколы не вышло на обучение, ученики пожаловались на плохое самочувствие

"14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе не появились 512 учеников из 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что 12 школьников госпитализированы в больницу, им оказывается медицинская помощь.

В школе сейчас работают сотрудники отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Днепропетровской области. Кроме того, на место выехала санэпидемстанция: она выясняет причины ухудшения самочувствия школьников, отметили в ГУНП.

"Информация по данному факту внесена в журнал единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в полиции.

Напомним, в Черновцах начали расследовать отравление 5 человек.

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