В днепровской школе, где массово заболели ученики, приостановили учебу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В школе, ученики которой массово пожаловались на плохое самочувствие, приостановили образовательный процесс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпродпотребслужбы.
"Во исполнение решения Главного управления приказом директора общеобразовательной школы № 112 от 14.03.2019 № 51 с 15.03.2019 приостановлен учебно-воспитательный процесс до установления причин заболевания детей", - говорится в сообщении.
Кроме того, Главное управление 14 марта вынесло предписание по устранению нарушений, установленных в ходе обследования, и решения о приостановлении работы пищеблока в данной школе на 10 рабочих дней.
Специалисты уже начали санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с отбором проб пищевых продуктов, питьевой воды, смывов с объектов окружающей среды в учреждении.
Исследование отобранных проб продолжаются.
"По предварительным результатам расследования установлено, что в общеобразовательной школе № 112 находилось 1112 детей, из которых 908 - ученики данной школы и 204 - ученики начальных классов школы № 126, где в настоящее время проводятся ремонтные работы", - отметили в Госпродпотребслужбы.
Напомним, накануне в Днепре полшколы не вышло на обучение, ученики пожаловались на плохое самочувствие.
Как сообщал УНН, на плохое самочувствие пожаловались уже более 115 учеников.
12 учеников госпитализировали. Подозревается кишечная инфекция или ротавирус.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 325 УК Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.