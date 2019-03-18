Масове отруєння школярів у Дніпрі: усіх дітей виписали з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Усіх школярів, яких було госпіталізовано через отруєння у дніпровській школі № 112, виписали з лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на перс-центр департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
“Станом на 18 березня всі учні дніпровської школи № 112, які були госпіталізовані з діагнозом “гостра кишкова інфекція”, виписані додому. Всього до лікарень потрапило 14 дітей, іще одна дитина лікувалася амбулаторно вдома. Всі вони перебуватимуть під наглядом лікарів”, - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначено, ще 343 учні, які контактували з хворими, перебувають під контрольним наглядом лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги.
Наразі тривають лабораторні дослідження, які допоможуть встановити причину захворювання дітей у згаданому закладі освіти.
Як повідомляв УНН, у школі № 112 у Дніпрі масово отруїлись діти 14 березня: з 904 учнів на навчання не вийшли понад 500 школярів. Як стало відомо щонайменше 115 з відсутніх школярів поскаржились на погане самопочуття. Слід додати, що заняття в цій школі тимчасово відвідують учні спецшколи. З них 44 школярі не відвідують навчання через погане самопочуття.
Раніше УНН повідомляв, у дніпровській школі, де масово захворіли учні, призупинили навчання.