Массовое отравление школьников в Днепре: всех детей выписали из больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Всех школьников, которые были госпитализированы из-за отравления в днепровской школе № 112, выписали из больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр департамента здравоохранения Днепровской городского совета.
"По состоянию на 18 марта, все ученики днепровской школы № 112, которые были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", выписаны домой. Всего в больницы попали 14 детей, еще один ребенок лечился амбулаторно дома. Все они будут находиться под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
В ведомстве указано, еще 343 ученика, контактировавшие с больными, находятся под контрольным наблюдением врачей центров первичной медико-санитарной помощи.
Сейчас продолжаются лабораторные исследования, которые помогут установить причину заболевания детей в упомянутом учебном заведении.
Как сообщал УНН, в школе № 112 в Днепре массово отравились дети 14 марта: из 904 учеников на учебу не вышли более 500 школьников. Как стало известно минимум 115 из отсутствующих школьников пожаловались на плохое самочувствие. Следует добавить, что занятия в этой школе временно посещают ученики спецшколы. Из них 44 школьника не посещают обучение из-за плохого самочувствия.
Ранее УНН сообщал, что в днепровской школе, где массово заболели ученики, приостановили обучение.