Названа причина массового отравления школьников в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Массовое отравление учеников школы №112 в Днепре вызвала норовирусная инфекция, или "кишечный грипп". Об этом сообщила заместитель директора Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Украины Валентина Резвих во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.
"Острую кишечную инфекцию, которая локально возникла среди учеников Днепровской школы №112, вызвал норовирус. Это - не бактериальная, а вирусная инфекция", - отметила Резвих.
Специалисты сделали лабораторные исследования образцов из школьного пищеблока. В пробах воды и окружающей среды школы не нашли бактериальных или вирусных возбудителей заболеваний. Норовирус обнаружили у детей и работников пищеблока.
Кроме того, планируется провести проверки во всех учебных заведениях области.
"Вскоре во всех учебных заведениях области состоятся проверки санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. Специалисты обращать внимание на соблюдение гигиены, качество воды, дезинфекционные мероприятия, наличие медицинских работников", - сообщил первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Олег Кужман.
Отмечается, что норовирус также называют "кишечным гриппом". Он вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта небактериальной природы. Инфекция распространяется очень быстро от человека к человеку. Ее симптомы - диарея, тошнота, рвота, боль в животе, слабость, температура.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Днепре полшколы не вышло на обучение - 115 учеников пожаловались на плохое самочувствие.
В школе приостановили обучение.
Напомним, всех школьников, которые были госпитализированы из-за отравления в школе, выписали из больницы.