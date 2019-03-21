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Названа причина массового отравления школьников в Днепре

Киев • УНН

 • 9241 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Массовое отравление учеников школы №112 в Днепре вызвала норовирусная инфекция, или "кишечный грипп". Об этом сообщила заместитель директора Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Украины Валентина Резвих во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

Названа причина массового отравления школьников в Днепре

"Острую кишечную инфекцию, которая локально возникла среди учеников Днепровской школы №112, вызвал норовирус. Это - не бактериальная, а вирусная инфекция", - отметила Резвих.

Специалисты сделали лабораторные исследования образцов из школьного пищеблока. В пробах воды и окружающей среды школы не нашли бактериальных или вирусных возбудителей заболеваний. Норовирус обнаружили у детей и работников пищеблока.

Кроме того, планируется провести проверки во всех учебных заведениях области.

"Вскоре во всех учебных заведениях области состоятся проверки санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. Специалисты обращать внимание на соблюдение гигиены, качество воды, дезинфекционные мероприятия, наличие медицинских работников", - сообщил первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Олег Кужман.

Отмечается, что норовирус также называют "кишечным гриппом". Он вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта небактериальной природы. Инфекция распространяется очень быстро от человека к человеку. Ее симптомы - диарея, тошнота, рвота, боль в животе, слабость, температура.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Днепре полшколы не вышло на обучение - 115 учеников пожаловались на плохое самочувствие.

В школе приостановили обучение.

Напомним, всех школьников, которые были госпитализированы из-за отравления в школе, выписали из больницы.

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