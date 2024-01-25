За сутки враг нанес почти сотню авиационных ударов: ситуация на фронте
Киев • УНН
За минувшие сутки противник нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, а также 121 раз обстрелял украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 вражеских беспилотников и отбили многочисленные атаки противника в разных регионах.
За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. В целом враг нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 121 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 14 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 11 вражеских дронов.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражено 6 атак врага у Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов вблизи Тернов, восточнее Дибровы Донецкой области и еще 5 атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника неподалеку Васюковки, Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 9 атак.
На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении наши воины отбили атаку противника в районе Роботино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций украинских войск.
"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке Генерального штаба.
Ситуация на Северском и Бахмутском направлениях остается напряженной: Сырский посетил бригады в Донецкой области22 январь 2024, 16:38 • 24831 просмотр
За сутки враг нанес почти сотню авиационных ударов: ситуация на фронте
За минувшие сутки противник нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, а также 121 раз обстрелял украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 вражеских беспилотников и отбили многочисленные атаки противника в разных регионах.
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