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За сутки враг нанес почти сотню авиационных ударов: ситуация на фронте

За сутки враг нанес почти сотню авиационных ударов: ситуация на фронте

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 05:27  •  23105 просмотра

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За минувшие сутки противник нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, а также 121 раз обстрелял украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 вражеских беспилотников и отбили многочисленные атаки противника в разных регионах.

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. В целом враг нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 121 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 14 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 11 вражеских дронов.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражено 6 атак врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов  вблизи Тернов, восточнее Дибровы Донецкой области и еще 5 атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника неподалеку Васюковки, Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 9 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отбили атаку противника в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке Генерального штаба.

Ситуация на Северском и Бахмутском направлениях остается напряженной: Сырский посетил бригады в Донецкой области22 январь 2024, 16:38 • 24831 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
За добу ворог завдав майже сотню авіаційних ударів: ситуація на фронті
Enemy conducted almost a hundred air strikes over the last day: situation at the front
Новости по теме

За сутки враг нанес почти сотню авиационных ударов: ситуация на фронте

За минувшие сутки противник нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, а также 121 раз обстрелял украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 вражеских беспилотников и отбили многочисленные атаки противника в разных регионах.

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За сутки враг нанес почти сотню авиационных ударов: ситуация на фронте

Силы ПВО ночью уничтожили 11 "шахедов"

В ночь на 25 января 2024 года с территории России и Крыма Украина была атакована 14-ю ударными беспилотниками противника.

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