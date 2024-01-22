Ситуация на Северском и Бахмутском направлениях остается напряженной: Сырский посетил бригады в Донецкой области

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  222017 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  273570 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  232168 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221511 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Новости по теме

Ситуация на Северском и Бахмутском направлениях остается напряженной: Сырский посетил бригады в Донецкой области

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил боевые бригады в Донецкой области. Он обсудил с командирами возможные стратегии обороны и пути решения проблемных вопросов.

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Ситуация на Северском и Бахмутском направлениях остается напряженной: Сырский посетил бригады в Донецкой области

Приняла участие в конкурсе, чтобы масштабировать помощь защитникам: победительница конкурса "Роби своє з Kurator" открыла собственную коптильню

Конкурс "Роби своє з Kurator" организован брендом Kurator и благотворительным фондом "МХП-Громаді" для отрасли HoReCa.

Общество •   •  8209 просмотра
Приняла участие в конкурсе, чтобы масштабировать помощь защитникам: победительница конкурса "Роби своє з Kurator" открыла собственную коптильню

Японский космический аппарат SLIM потерял питание после посадки на Луну и ждет возможности зарядить солнечные панели

Японский космический аппарат SLIM совершил посадку на Луну, но потерял питание из-за изменения ориентации, повлиявшей на его солнечные панели. Японское космическое агентство JAXA анализирует данные, чтобы подтвердить точность посадки.

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Японский космический аппарат SLIM потерял питание после посадки на Луну и ждет возможности зарядить солнечные панели

Удар по Краматорску: количество раненых увеличилось до двух

По сообщениям, в результате утреннего ракетного обстрела Краматорска российскими войсками один человек погиб и двое получили ранения. Ракетный обстрел был осуществлен осколочно-фугасной ракетой "Искандер", в результате чего было повреждено несколько зданий и объектов инфраструктуры.

Война •   •  12625 просмотра
Удар по Краматорску: количество раненых увеличилось до двух

Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинских продуктов - СМИ

По данным СМИ, Европейская Комиссия намерена предложить дополнительные гарантии странам, которые граничат с Украиной.

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Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинских продуктов - СМИ

"Армия дронов" за неделю уничтожила более 300 единиц российской военной техники - Федоров

За прошедшую неделю ударные роты беспилотников "Армии дронов" уничтожили 307 единиц российской военной техники, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Это, в частности, танки, боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки.

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"Армия дронов" за неделю уничтожила более 300 единиц российской военной техники - Федоров

Sony отказалась от сделки на 10 млрд долларов по созданию медиагиганта в Южной Азии

Sony Group отменила сделку о слиянии с Zee Entertainment стоимостью 10 миллиардов долларов, что потенциально могло создать одну из крупнейших телекомпаний в Южной Азии. Разногласия относительно того, кто возглавит новую структуру, привели к прекращению двухлетних переговоров.

Новости Мира •   •  8185 просмотра
Sony отказалась от сделки на 10 млрд долларов по созданию медиагиганта в Южной Азии

МВД показали Купянск после последнего обстрела: ВИДЕО

Купянск подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны россиян, что привело к разрушениям и жертвам. В результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения, были повреждены жилые дома и торговый центр.

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МВД показали Купянск после последнего обстрела: ВИДЕО

Иран и Пакистан договорились восстановить дипломатические отношения после после обмена ударами

Иран и Пакистан договорились восстановить нормальные дипломатические отношения после серии взаимных ударов. Послы обеих стран должны восстановить свои должности до 26 января, а министр иностранных дел Ирана, как ожидается, посетит Пакистан 29 января.

Новости Мира •   •  8691 просмотра
Иран и Пакистан договорились восстановить дипломатические отношения после после обмена ударами

Полная луна на этой неделе встретится с небесными близнецами Кастором и Поллуксом

Полная луна встречается с небесными близнецами Кастором и Поллуксом.

Общество •   •  9796 просмотра
Полная луна на этой неделе встретится с небесными близнецами Кастором и Поллуксом