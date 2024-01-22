Ситуация на Северском и Бахмутском направлениях остается напряженной: Сырский посетил бригады в Донецкой области

Командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский посетил боевые бригады в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский с рабочим визитом посетил бригады на Северском и Бахмутском направлениях Донецкой области.

Обстановка остается крайне напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий - заявил генерал-полковник.

Отмечается, что в ходе работы командующий Сухопутных войск заслушал командиров по выводам по оценке обстановки и предложения по дальнейшему ведению боевых действий.

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов.

Напомним,

Согласно данным британской разведки, за последние две недели на фронте фиксируется рост интенсивности российских наступательных действий. Впрочем, увеличилось и количество российских потерь.