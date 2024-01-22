Ситуація на Сіверському та Бахмутському напрямках залишається напруженою: Сирський відвідав бригади на Донеччині
Київ • УНН
Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бойові бригади на Донеччині. Він обговорив з командирами можливі стратегії оборони та шляхи розв'язання проблемних питань.
Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бойові бригади в Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський з робочим візитом відвідав бригади на Сіверському та Бахмутському напрямках Донецької області.
Обстановка залишається вкрай напруженою та характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та веденням штурмових дій
Зазначається, що в ході роботи командувач Сухопутних військ заслухав командирів по висновках з оцінки обстановки та пропозиції щодо подальшого ведення бойових дій.
На Бахмутському напрямку ворога цікавить захоплення Часового Яру: чому19.01.24, 18:58 • 238810 переглядiв
Також на місцях були прийняті всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань.
Нагадаємо
Згідно з даними британської розвідки, за останні два тижні на фронті фіксується зростання інтенсивності російських наступальних дій. Втім, збільшилась і кількість російських втрат.