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Ситуація на Сіверському та Бахмутському напрямках залишається напруженою: Сирський відвідав бригади на Донеччині

Ситуація на Сіверському та Бахмутському напрямках залишається напруженою: Сирський відвідав бригади на Донеччині

Київ • УНН

 • 27409 перегляди

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бойові бригади на Донеччині. Він обговорив з командирами можливі стратегії оборони та шляхи розв'язання проблемних питань.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бойові бригади в Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський з робочим візитом відвідав бригади на Сіверському та Бахмутському напрямках Донецької області.

Обстановка залишається вкрай напруженою та характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та веденням штурмових дій

- заявив генерал-полковник.

Зазначається, що в ході роботи командувач Сухопутних військ заслухав командирів по висновках з оцінки обстановки та пропозиції щодо подальшого ведення бойових дій.

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Також на місцях були прийняті всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань.

Нагадаємо

Згідно з даними британської розвідки, за останні два тижні на фронті фіксується зростання інтенсивності російських наступальних дій. Втім, збільшилась і кількість російських втрат.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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